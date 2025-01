Tutte le partite di Champions in contemporanea mercoledì: dove vedere Diretta Gol su Sky e NOW

Scelto il canale per guardare tutte le partite del 29 gennaio: dal Milan alla Juventus, passando per Real, City, Bologna, Atalanta e Bayern.

Diciotto partite su diciotto alle 21:00 di mercoledì 29 gennaio: qualcosa di mai visto prima in Champions.

L'ultima giornata del girone si gioca in contemporanea, con Juventus, Inter, Milan e Atalanta che si giocano l'accesso agli ottavi dopo essersi garantite almeno i playoff. Di scena anche il Bologna, eliminato ma deciso a salutare la Champions League al meglio.

Ultimi 90' del gruppo unico prima della fase ad eliminazione diretta da vivere in diretta tv e live streaming in contemporanea: con Diretta Gol su Sky e NOW, nonchè su Sky Go, è possibile infatti rimbalzare tra i vari campi d'Europa per vedere tutti i momenti salienti e i goal della Champions.