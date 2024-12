Dove vedere le partite di Bonucci in Kings League: Twitch, Youtube, Tiktok o Sky? La diretta della Kings World Cup Nations

Prima della Kings League Italia, ecco la Kings World Cup Nations con le partite di Bonucci, Caputo, Viviano e Trombetta: chi le trasmette a gennaio?

Il primo gennaio parte la Kings World Cup Nations, costola della Kings League che nelle prime settimane del 2025 sbarca anche in Italia. Ed è proprio in Italia che si disputa il primo torneo delle rappresentative, con l'Italia che proverà a vincere in virtù di tre grandi calciatori professionisti. O ex, pro.

Parliamo di Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia in campo fino alla scorsa primavera, di Ciccio Caputo ed Emiliano Viviano. Tutti calciatori che hanno detto la loro in maniera importante nella storia della Serie A, soprattutto l'ex difensore della Juventus.

Bonucci sarà la stella della Kings World Cup Nations, che a differenza dei due colleghi non è stato inserito in una delle due squadre partecipanti alla prossima Kings League Italia (Caputo ha firmato per i TRM di Marza, Viviano per i Caesar di Er Faina ed En3ix).