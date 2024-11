Dove vedere la partita della Juventus contro l'Aston Villa in tv: mercoledì la Champions è anche gratis su Prime Video

Aston Villa-Juventus è la quinta gara della squadra bianconera in Champions League: dove guardarla in tv e streaming il 27 novembre.

Reduce dal deludente pareggio per 0-0 contro il Milan, con pochissimi tiri e tocchi da parte di entrambe le squadre, la Juventus vola a Birmingham per affrontare l'Aston Villa di Emery, attualmente in piena lotta per qualificarsi agli ottavi.

Tre vittorie e una sconfitta per l'Aston Villa, che dopo essere tornata in Champions League sta stupendo tutti: avere Emery in panchina, come sempre, porta a grandi risultati.

Leggermente dietro la Juventus, a quota sette in quattro partite di Champions e decisa a superare i rivali inglesi in classifica. Sempre meno gare da giocare per le squadre europee, che arriveranno a otto match prima di definire le qualificate agli ottavi e ai playoff del torneo 2024/2025.