Dove vedere oggi Juventus-Atalanta: i canali per la diretta tv, le info anche per lo streaming

La gara tra Juventus e Atalanta chiude la domenica del 28° turno di Serie A

Una sfida ad alta quota che mette in palio tre punti per continuare a sognare in grande. Sarà una gara tutta da vivere quella tra Juventus e Atalanta, match valido per la ventottesima giornata di Serie A in programma questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Nonostante l’amarezza per le eliminazioni da Champions e Coppa Italia, la Juventus arriva al match forte dei cinque successivi consecutivi ottenuti in campionato che hanno permesso alla formazione allenata da Thiago Motta di essere al quarto posto in classifica con 52 punti.

Di punti ne ha invece 55 l’Atalanta, terza in graduatoria e chiamata a riscattare il pareggio contro il Venezia nel turno precedente.

Di seguito tutte le info su come assistere in diretta tv e streaming alla partita Juventus-Atalanta, in programma oggi 9 marzo.