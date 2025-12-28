Getty Images
Dove vedere la NBA gratis oggi in tv: alle 21:30 c'è Warriors-Raptors
WARRIORS-RAPTORS, COME VEDERLA STASERA
Gli abbonati a Prime possono seguire film e serie tv nel catalogo Prime Video, nonchè diversi eventi sportivi, come la Champions League e l'NBA.
Questa sera, alle 21:30, sull'app e sul sito di Prime Video è disponibile in diretta la gara tra Warriors e Raptors: basta accedere alla sezione sport, se l'evento di NBA non è direttamente disponibile nella homepage del servizio di Amazon.
L'NBA PER I NON ABBONATI A PRIME
Chi non è abbonato a Prime Video e desidera vedere Warriors-Raptors gratis, può sottoscrivere l'abbonamento di trenta giorni, al termine del quale non è necessario pagare nulla.
L'abbonamento di trenta giorni comprende tutto il catalogo base dei film e delle serie tv, Amazon Music, Audible, la consegna Prime su Amazon e diversi eventi sportivi, come la miglior partita di Champions del mercoledì.
Prima dei trenta giorni l'abbonamento va disdetto qualora non si voglia spendere nulla, mentre in caso contrario questo viene rinnovato per un altro mese o un anno al costo rispettivo di 4.99 euro o 49.99 euro.
