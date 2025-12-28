Dove vedere la NBA gratis oggi in tv: alle 21:30 c'è Warriors-Raptors

Gli abbonati a Prime possono seguire film e serie tv nel catalogo Prime Video, nonchè diversi eventi sportivi, come la Champions League e l'NBA.

Questa sera, alle 21:30, sull'app e sul sito di Prime Video è disponibile in diretta la gara tra Warriors e Raptors: basta accedere alla sezione sport, se l'evento di NBA non è direttamente disponibile nella homepage del servizio di Amazon.