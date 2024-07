Dove vedere Napoli-Egnatia in tv oggi: diretta dell'amichevole anche in streaming e costi

Dopo le vittorie su Anaune e Mantova, il Napoli sfida l'Egnatia nella terza amichevole estiva: le info su dove vedere la partita.

Superate agevolmente sia l'Anaune che il Mantova, battute rispettivamente per 4-0 e 3-0, il Napoli torna in campo per la terza amichevole del proprio precampionato estivo: l'avversaria di oggi degli uomini di Antonio Conte è l'Egnatia.

La formazione albanese è stata scelta in un secondo momento per sfidare il Napoli a Castel di Sangro: inizialmente l'avversaria dell'amichevole di oggi avrebbe dovuto essere l'Adana Demirspor, prima che i turchi venissero bloccati da problemi di natura burocratica.

Ma dove sarà possibile vedere Napoli-Egnatia? Tutte le info sulla diretta tv e streaming dell'amichevole del Teofilo Patini.