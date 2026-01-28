Getty Images
Dove vedere Napoli-Chelsea oggi in tv gratis: ultima partita di Champions alle 21:00, anche via app e sito
CHI TRASMETTE NAPOLI-CHELSEA
Come ogni mercoledì, anche nella giornata odierna Prime Video, servizio di Amazon, trasmette una delle partite di Champions League in esclusiva, ovvero Napoli-Chelsea.
In tv tramite app, nonchè via sito ufficiale del servizio e utilizzando l'applicazione attraverso tutti i dispositivi, dalle 21:00 è possibile seguire la gara del Napoli.
Per utilizzare Prime Video basta essere abbonati a Prime, servizio a pagamento di Amazon.
NAPOLI-CHELSEA GRATIS IN TV E STREAMING
Chi non ha un abbonamento a Prime, può usufruire del periodo di prova gratuito di trenta giorni, alla fine del quale non è necessario pagare nulla in caso di cancellazione del servizio prima del termine dello stesso.
Qualora l'abbonamento di prova non dovesse essere eliminato, questo si rinnoverà al termine dei trenta giorni, mensilmente o annualmente (rispettivamente 4.99 o 49.99 euro).
Anche in caso di cancellazione dell'abbonamento di prova prima del termine dei trenta giorni, questo sarà comunque disponibile fino alla conclusione del periodo.
GLI ORARI DELLA DIRETTA SU PRIME
19:30, collegamento pre gara (approfondimenti e interviste)
21:00, calcio d'inizio
22:50/23:00 circa, fine partita
23:00 circa, approfondimenti e interviste post gara
NAPOLI-CHELSEA NELLA DIRETTA GOL DI SKY?
Sky, Sky Go e NOW propongono la Diretta Gol con quasi tutte le partite delle 21:00 in contemporanea, così da assistere a goal e azioni clou da 17 campi su 18.
L'unica eccezione è data da Napoli-Chelsea, che essendo esclusiva Prime Video non è presenta nella Diretta Gol al canale numero 251.
LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV
21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPOR T (canale 257) e NOW
21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW
