Dove vedere Napoli-Anaune oggi in tv: diretta gratis e in streaming della prima amichevole

Prima amichevole estiva per il Napoli di Antonio Conte, che nel ritiro di Dimaro affronta l'Anaune Val di Non.

Parte l'estate del nuovo Napoli di Antonio Conte. Nel ritiro di Dimaro, infatti, la squadra partenopea affronta in amichevole l'Anaune Val di Non, prima avversaria di luglio e in generale del nuovo tecnico appena arrivato in azzurro.

Quella contro l'Anaune è la prima di cinque amichevoli estive per il Napoli, tutte ampiamente attese per vedere all'opera la nuova squadra agli ordini di Conte.

Reduce dall'ampiamente deludente 2023/2024, il Napoli proverà a rilanciarsi tra Coppa Italia e Serie A in una stagione senza coppe europee.