Dove vedere Musetti alle Olimpiadi oggi in tv: orario, diretta gratis e streaming della semifinale contro Djokovic

Comunque vada, Musetti giocherà almeno per il bronzo in queste Olimpiadi: contro Djokovic, però, va a caccia della finale per ottenere l'oro.

Senza Sinner, out dalle Olimpiadi a pochi giorni dall'inizio delle gare, l'Italia spera in Lorenzo Musetti.

Il tennista di Carrara è arrivato fino alle semifinali del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi 2024 ed ora sfida Djokovic per avere la possibilità di combattere per l'oro. In caso di sconfitta, invece, il 22enne scenderà in campo per il bronzo.

Sconfitto Fritz prima e Zverev poi, questo pomeriggio Musetti affronta Djokovic per l'ottava volta in carriera: negli ultimi anni sono arrivate sei sconfitte, con una sola vittoria ottenuta in quel di Montecarlo nel 2023.