Dove vedere Musetti alle Olimpiadi oggi in tv: orario, diretta gratis e streaming della finale per il terzo posto

Musetti contro Auger-Aliassime nella finale che mette in palio la medaglia di bronzo alle Olimpiadi: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Il sogno di Lorenzo Musetti di centrare la finalissima olimpica è sfumato al cospetto di Novak Djokovic che grazie ad una netta vittoria (6-4 e 6-2) ha staccato il pass per l'atto conclusivo dove contenderà la medaglia d'oro allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il tennista italiano, invece, scenderà in campo per giocarsi la possibilità di conquistare quella di bronzo. A contendergliela ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 13 del tabellone.

Di seguito andiamo a scoprire come seguire il match in diretta tv e in streaming.