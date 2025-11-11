Dove vedere Musetti oggi in tv alle ATP Finals: stasera la sfida contro De Minaur a Torino, anche in chiaro e gratis

Le ATP Finals di scena a Torino si tingono ulteriormente d'azzurro: merito della presenza di Lorenzo Musetti, secondo italiano in corsa per la vittoria finale oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner.
Dopo aver perso all'esordio contro l'americano Fritz, il tennista toscano è atteso dalla sfida al cospetto dell'australiano Alex De Minaur, ovvero il numero 7 del ranking mondiale dell'ATP.
Così come per Sinner, anche nel caso di Musetti saranno in tanti gli italiani a seguire la seconda uscita nel girone in diretta tv e streaming.