Lorenzo MusettiGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Musetti oggi in tv alle ATP Finals: stasera la sfida contro De Minaur a Torino, anche in chiaro e gratis

Seconda uscita alle ATP Finals di Torino per Lorenzo Musetti, avversario di De Minaur: le info su come guardare la sfida di oggi in diretta tv e streaming.

Le ATP Finals di scena a Torino si tingono ulteriormente d'azzurro: merito della presenza di Lorenzo Musetti, secondo italiano in corsa per la vittoria finale oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner.

Dopo aver perso all'esordio contro l'americano Fritz, il tennista toscano è atteso dalla sfida al cospetto dell'australiano Alex De Minaur, ovvero il numero 7 del ranking mondiale dell'ATP.

Così come per Sinner, anche nel caso di Musetti saranno in tanti gli italiani a seguire la seconda uscita nel girone in diretta tv e streaming.

  • MUSETTI-DE MINAUR IN CHIARO E GRATIS?

    È possibile assistere all'incontro tra Musetti e De Minaur in chiaro, dunque gratis.

    Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2, oltre che in streaming su RaiPlay.

  • IL CANALE PER GUARDARE MUSETTI STASERA

    Per quanto riguarda la visione in abbonamento, l'emittente da tenere in considerazione è Sky e, nello specifico, i seguenti canali: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

    Streaming disponibile per tutti gli abbonati su Sky Go; l'altra opzione, invece, è relativa all'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • ORARIO MUSETTI-DE MINAUR

    La sfida tra Musetti e De Minaur, valida per le ATP Finals di Torino, va in scena oggi 11 novembre non prima delle ore 20:30.

  • IL CALENDARIO DI MUSETTI

    Musetti costretto a vincere per rimanere in vita alle ATP Finals: alla prima giornata è uscito sconfitto per due set a zero (3-6, 4-6) contro Taylor Fritz.

    Nell'ultimo turno del girone, il tennista carrarino affronterà Carlos Alcaraz, a sua volta reduce dall'en plein nelle prime due apparizioni in questo torneo: il match si terrà giovedì 13 novembre, dunque tra due giorni.

