Dove vedere Monza-Roma oggi in tv: diretta anche gratis della Serie A? Canale e streaming della partita

La Roma fa visita al Monza nel settimo turno di Serie A: dove vedere l'incontro in diretta tv e streaming.

Reduce dal sorprendente k.o. in terra svedese contro l'Elfsborg, per la Roma c'è già la chance di riscatto in campionato: la squadra di Juric è attesa dalla trasferta di Monza.

I ragazzi allenati da Nesta sono ancora a caccia della prima vittoria in questa Serie A: tre pareggi e altrettante sconfitte per i brianzoli, ultimi in solitaria in classifica.

La Roma invece non perde in campionato dalla seconda giornata, quando l'Empoli di D'Aversa sorprese all'Olimpico la truppa allora guidata da De Rossi.

Di seguito tutte le info su Monza-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming? Sarà possibile seguire l'incontro in modo gratuito?