Dove vedere Milan-Stella Rossa in tv mercoledì: la Champions in diretta l'11 dicembre alle 21:00

AC Milan vs Stella Rossa

Milan-Stella Rossa può avvicinare la squadra di Fonseca agli ottavi di Champions, come guardare la gara live in tv e streaming.

Il sali e scendi stagionale del Milan continua. Sconfitta in campionato contro l'Atalanta, per l'ennesimo stop a distruggere la voglia di continuità rossonera, la squadra di Fonseca prova a riscattarsi a San Siro contro la Stella Rossa.

In Champions il Milan è ampiamente favorita e sembra avere un calendario favorevole per qualificarsi agli ottavi, ma occhio alle sorprese. A nove punti, la squadra italiana può avvicinarsi sensibilmente al passaggio del turno in caso di successo, contro un team serbo che ne ha ottenuto appena tre fin qui.

Sesta gara di Champions e girone oramai verso la conclusione: con l'ottavo match si concluderà di fatto il gruppo e il Milan, alla pari delle altre qualificate, conoscerà uno dei suoi tre destini, ovvero gli ottavi, i playoff o l'arrivederci europeo.