Dove vedere Milan-Liverpool in tv oggi: diretta anche in chiaro e gratis della Champions? Chi trasmette la gara

Comincia l'avventura del Milan in Champions League: come guardare la partita dei rossoneri di stasera in diretta.

Questa sera, alla Scala del Calcio di San Siro, va in scena una delle classifiche più importanti del calcio europeo: Milan contro Liverpool. I rossoneri sfidano i Reds per il primo match della nuova Champions, annata 2024/2025. Dopo la roboante vittorie contro il Venezia, il Milan spera di poter proseguire nella sua crescita e continuità affrontando il Liverpool di Slot, nuovo tecnico del team inglese dopo l'addio a Klopp. Come noto, nella nuova Champions non si sfideranno le avversarie sia all'andata che al ritorno, ma solamente in una gara. Significa, insomma, che non è previsto il ritorno tra Liverpool e Milan ad Anfield. L'articolo prosegue qui sotto