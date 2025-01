Dove vedere Milan-Girona in tv oggi: la partita di Champions League stasera dalle 21:00

Il Milan affronta questa sera il Girona in una partita fondamentale per il suo cammino in Champions League: dove vederla in tv e in streaming.

Reduce dalla sconfitta patita in campionato sul campo della Juventus, il Milan torna a concentrarsi sul suo cammino europeo. La compagine rossonera infatti, questa sera affronterà il Girona in una sfida valida per la settima giornata della ‘fase campionato’ della Champions League. Una sfida fondamentale per la compagine meneghina che, dopo aver raccolto 12 punti nelle prime sei uscite, può ancora puntare all’approdo diretto agli ottavi di finale del torneo, evitando così le insidie dei playoff. L'articolo prosegue qui sotto Il Girona, nel corso di questa edizione della Champions League, ha vinto una sola partita, perdendo le altre cinque (le ultime tre consecutivamente) totalizzando dunque solo 3 punti. Ma dove sarà possibile seguire la partita in programma questa sera alle 21.00?