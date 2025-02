Dove vedere Milan-Feyenoord in tv, in chiaro e in streaming

Milan-Feyenoord ritorno dei Playoff di Champions League: le info su dove vederla in tv, in chiaro e in diretta streaming.

Dentro o fuori per il Milan, chiamato a cercare di staccare il pass per gli ottavi di Champions League nel ritorno dei Playoff contro il Feyenoord. L'articolo prosegue qui sotto La squadra di Sergio Conceicao deve ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata mercoledì scorso, all'andata, al 'De Kuip': giustiziere del Diavolo il brasiliano Paixao, che pone gli olandesi in leggero vantaggio nella corsa alla qualificazione. Di seguito tutte le info su come vedere Milan-Feyenoord: canale tv, diretta in chiaro e copertura streaming del Playoff di Champions.