Dove vedere il Marocco oggi contro la Repubblica Centrafricana: diretta tv e streaming anche gratis della partita di stasera

Repubblica Centrafricana vs Marocco

Africa Cup of Nations Qualification

Il Marocco va in casa della Repubblica Centrafricana per ipotecare la qualificazione alla Coppa d'Africa: dove vedere la partita gratis.

In vetta a punteggio pieno nel girone B delle qualificazioni, il Marocco va in casa della Repubblica Centrafricana per ipotecare il passaggio alla prossima Coppa d'Africa.

La nazionale di Regragui ha conquistato 9 punti su 9 nelle prime 3 partite, tra cui un netto 5-0 proprio agli avversari di questa sera. I quali, di contro, hanno vinto una partita e hanno perso le altre due. Secondo dietro al Marocco è il Gabon, con 7 punti.

Repubblica Centrafricana-Marocco sarà trasmessa anche in tv in Italia: la gara sarà visibile gratis e in chiaro.