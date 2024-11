Dove vedere Marocco-Lesotho oggi: gara visibile in diretta gratis, dove guardarla in tv e streaming stasera

Il Marocco chiude il gruppo di qualificazione alla Coppa d'Africa con l'intenzione di rimanere a punteggio pieno: dove vedere la sfida col Lesotho.

Dopo cinque vittorie nelle prime cinque giornate del girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, che si disputerà nel 2025, il Marocco ospita il Lesotho per chiudere il raggruppamento a punteggio pieno.

La squadra di Regragui, quarta agli ultimi Mondiali disputati in Qatar, arriva dalla travolgente vittoria per 5-1 in casa del Gabon. In ogni caso, era già certa di partecipare alla Coppa d'Africa in quanto nazionale del paese organizzatore.

Il Lesotho è invece già certo di non potersi qualificare: a 90 minuti dalla fine ha tre punti di svantaggio sul secondo posto del Gabon stesso, ma con gli scontri diretti sfavorevoli.

Ecco tutte le informazioni su dove seguire Marocco-Lesotho in diretta tv e streaming in Italia.