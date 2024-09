Dove vedere Manchester City-Inter in tv gratis mercoledì: la partita di Champions anche in diretta streaming

Prima partita nella nuova Champions 24/25 per l'Inter di Inzaghi: come guardarla in diretta tv e streaming nella serata di mercoledì.

Champions League 2024/25, si parte. L'Inter di Inzaghi affronta nella prima partita del girone unico - grande novità da questa stagione - il Manchester City di Guardiola, un anno e mezzo dopo la sconfitta nella finalissima di Istanbul. Reduce dal pareggio deludente contro il Monza, l'Inter gioca a Manchester l'unica gara contro il City in Champions: da regolamento per la nuova annata, infatti, una squadra affrontata in trasferta non viene affrontanta anche in casa e viceversa. Grandissima attesa per Manchester City-Inter e migliaia di persone pronte a seguire in diretta tv e streaming il big match di scena nella serata di mercoled 18 settembre 2024. L'articolo prosegue qui sotto