Dove vedere Liverpool-Manchester City in tv oggi: big match assoluto in Premier stasera, alle 17:00

Questo pomeriggio si gioca Liverpool contro Manchester City ad Anfield: dove guardare la partita di Premier in tv e streaming e i canali scelti.

Il Liverpool è la miglior squadra d'Europa in questi primi quattro mesi, capolista in fuga in Premier League e unica a punteggio pieno in Champions. Ad Anfield, oggi, affronta un Manchester City reduce da un periodo terribile e mai visto prima.

Liverpool-Manchester City di questo pomeriggio, ore 17:00, è una sfida importantissima per la squadra di Guardiola: la crisi continuerà o arriverà la svolta in un big match? I Reds da canto loro vogliono allungare in vetta, e dare un messaggio alle altre timide pretendenti per il titolo.

Capolista con 31 punti, il Liverpool ha tra l'altro una gara da recuperare ma un vantaggio di sei punti sull'Arsenal e ben otto sul Manchester City, che arriva in città dopo cinque sconfitte consecutive e un pareggio subito in rimonta.