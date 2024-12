Dove vedere la Youth League in tv e streaming oggi e domani: Bayer Leverkusen-Inter, Atalanta-Real Madrid, Benfica-Bologna, Juventus-Manchester City, Milan-Stella Rossa e Sassuolo-Betis, quali partite su Sky, NOW e UEFA.Tv

AC Milan U19 vs FK Crvena Zvezda U19

Juventus U19 vs Manchester City U19

Benfica U19 vs Bologna U19

Atalanta U19 vs Real Madrid U19

Sassuolo U19 vs Real Betis U19

Bayer Leverkusen U19 vs Inter U19

Torna la Youth League con gli impegni delle italiane partecipanti: quali partite saranno trasmesse gratis o in abbonamento.

Torna la Champions League, ma torna anche la Youth League. Le formazioni Primavera italiane partecipanti alla competizione scendono nuovamente in campo o nel percorso campioni o nel girone unico della competizione.

Nel percorso campioni il Sassuolo, sconfitto per 3-1 all'andata dal Betis, deve compiere l'impresa per evitare l'eliminazione. Nel girone unico, invece, le partite delle italiane in corsa sono le stesse delle rispettive prime squadre: Bayer Leverkusen-Inter, Juventus-Manchester City, Milan-Stella Rossa, Benfica-Bologna e Atalanta-Real Madrid.

A differenza della Champions League, non tutte le partite della Youth League sono visibili in Italia: alcune vengono trasmesse ogni settimana gratuitamente, altre sono visibili tramite un abbonamento.

Quali partite si potranno vedere oggi e domani, ovvero martedì 10 e mercoledì 11 settembre? Di seguito il quadro completo.