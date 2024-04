Dove vedere la festa dell'Inter in diretta: canale tv e streaming della sfilata del bus scoperto a Milano

Il 28 aprile, dopo la partita contro il Torino, l'Inter festeggia con i tifosi per le vie di Milano: dove seguire la festa nerazzurra in diretta tv.

Il momento è giunto. L'Inter festeggia per le vie di Milano, da San Siro al Duomo, la vittoria del ventesimo Scudetto, ufficiale dal Derby contro il Milan.

Dopo la partita contro il Torino di domenica 28 aprile, infatti, migliaia di tifosi invaderanno il centro di Milano per seguire il bus scoperto dell'Inter e celebrare con giocatori e staff nerazzurro la conquista dello Scudetto della seconda stella.

Migliaia in strada per lo Scudetto, milioni di fans in giro per il mondo saranno davanti allo schermo per seguire la festa in diretta.