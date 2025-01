Dove vedere la Kings World Cup Nations oggi in tv e streaming: Italia-Giappone in chiaro per tutti dalle 16:00, da Twitch a Sky e NOW

Comincia il torneo per nazioni della Kings League, la World Cup Nations: tante possibilità per vedere la partita tra Italia e Giappone di oggi.

Alle 16:00 di oggi, primo gennaio 2025, parte la grande avventura della Kings World Cup Nations. Costola della Kings League, la competizione si svolge in Italia fino al 12 del mese, quando è prevista la finalissima allo Juventus Stadium, casa dei bianconeri.

Padrona di casa, l'Italia - che può contare su Ciccio Caputo, Bonucci e Viviano tra gli altri (quest'ultimi due non però per la prima partita del torneo) - affronta questo pomeriggio il Giappone in quel di Milano.

La grande attesa per Kings World Cup è finita: oggi è di scena Italia-Giappone, prima partita del torneo che migliaia di italiani seguiranno con interesse. Chi ha già avuto modo di seguire la Kings League nell'ultimo biennio sa cosa aspettarsi, mentre gli altri scopriranno il nuovo sport di tendenza che mixa calcio a sette e particolari regoli per rendere il tutto più spettacolare.