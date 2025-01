Dove vedere la Kings League oggi: gli orari delle partite di questa sera, la World Cup Nations continua

Kings World Cup Nations in diretta stasera con i primi due quarti di finale: tra le squadre in campo anche il Marocco.

L'Italia padrona di casa è stata eliminata, ma la Kings World Cup Nations 2025 continua.

Il primo torneo della Kings League per rappresentative nazionali è arrivato ai quarti, con la nuova fase di scena oggi mercoledì 8 gennaio e giovedì 9.

Le prime squadre a scendere in campo per guadagnarsi l'accesso alle semifinali sono Colombia, Stati Uniti, Marocco e Uzbekistan, quest'ultima sorpresa assoluta del torneo desiderosa di fare la storia in questa prima Kings League World Cup.