Dove vedere Juventus-Roma oggi: DAZN o anche Sky e NOW? Canali tv e streaming della partita di stasera

Tutte le informazioni su dove vedere in tv e streaming la gara tra Juventus e Roma, posticipo di lusso della terza giornata di Serie A.

Juventus e Roma chiudono la terza giornata di Serie A in contemporanea con Udinese-Como: la squadra di Thiago Motta e quella di Daniele De Rossi danno vita al big match della domenica di campionato.

La Juventus ha vinto le prime due partite, segnando sei reti e non subendone nessuna. Quasi diametralmente opposta è la situazione della Roma, che fino a questo momento ha raccolto appena un punto, a Cagliari, perdendo successivamente contro l'Empoli in casa.

Juventus e Roma, come tutte le partite della Serie A 2024/2025, si potrà assistere sia in diretta tv che in diretta streaming. Con diverse opzioni in entrambi i casi.

Ecco dunque tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Roma, posticipo domenicale della terza giornata di Serie A.