Dove vedere Juventus-Cremonese oggi in tv: svelati i canali, non solo Dazn
JUVENTUS-CREMONESE GRATIS QUESTA SERA?
Juventus-Cremonese non è tra le partite trasmesse gratis e in chiaro per tutti.
Nonostante alcuni match della Serie A 2025/2026 siano messi a disposizione da parte di Dazn, solo registrandosi al sito/app, la gara tra Juventus e Cremonese non è tra quelle scelte.
CHI TRASMETTE JUVE-CREMONESE? I CANALI
Come di consueto le partite di Serie A sono disponibili via Dazn, dunque tramite app e sito ufficiale del servizio, ma non solo.
Juventus-Cremonese, infatti, è una delle tre partite in co-esclusiva e per questo motivo alle 20:45 è disponibile in diretta tv e streaming anche su Sky, Sky Go e NOW.
Per guardare la sfida tra Juventus e Cremonese di oggi basta accedere ai canali 201, 202, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport.
NON SOLO JUVE-CREMONESE: LA GUIDA TV DI OGGI
18.30 Genoa-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Al Hilal-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Salernitana-Cosenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Giugliano-Picerno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Juventus-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Liverpool-Barnsley (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.00 Siviglia-Celta (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.10 PSG-Paris FC (Coppa di Francia) - COMO TV
LA CREMONESE HA MAI BATTUTO LA JUVE?
La partita di questa sera è l'incontro numero 25 tra Juventus e Cremonese. I bianconeri sono di gran lunga avanti per quanto riguarda i precedenti, con ben 17 successi su 24.
Oltre a 6 pareggi, c'è anche un successo della Cremonese, arrivato ben prima del girone unico: più di un secolo fa, nel 1923, la squadra lombarda ebbe la meglio sulla Juventus per 1-0 all'interno della Prima Divisione.
A siglare la rete decisiva fu Ercole Bodini.
