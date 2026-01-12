Dove vedere Juventus-Cremonese oggi in tv: svelati i canali, non solo Dazn

Come di consueto le partite di Serie A sono disponibili via Dazn, dunque tramite app e sito ufficiale del servizio, ma non solo.

Juventus-Cremonese, infatti, è una delle tre partite in co-esclusiva e per questo motivo alle 20:45 è disponibile in diretta tv e streaming anche su Sky, Sky Go e NOW.

Per guardare la sfida tra Juventus e Cremonese di oggi basta accedere ai canali 201, 202, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport.