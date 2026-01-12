Pubblicità
Francesco Schirru

Dove vedere Juventus-Cremonese oggi in tv: svelati i canali, non solo Dazn

Juventus e Cremonese si affrontano nell'ultima gara del 20esimo turno: i bianconeri possono avvicinare la testa della classifica dopo i pareggi di Inter, Milan e Napoli.

  • JUVENTUS-CREMONESE GRATIS QUESTA SERA?

    Juventus-Cremonese non è tra le partite trasmesse gratis e in chiaro per tutti.

    Nonostante alcuni match della Serie A 2025/2026 siano messi a disposizione da parte di Dazn, solo registrandosi al sito/app, la gara tra Juventus e Cremonese non è tra quelle scelte.

  • CHI TRASMETTE JUVE-CREMONESE? I CANALI

    Come di consueto le partite di Serie A sono disponibili via Dazn, dunque tramite app e sito ufficiale del servizio, ma non solo.

    Juventus-Cremonese, infatti, è una delle tre partite in co-esclusiva e per questo motivo alle 20:45 è disponibile in diretta tv e streaming anche su Sky, Sky Go e NOW.

    Per guardare la sfida tra Juventus e Cremonese di oggi basta accedere ai canali 201, 202, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport.

  • NON SOLO JUVE-CREMONESE: LA GUIDA TV DI OGGI

    18.30 Genoa-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.30 Al Hilal-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

    20.30 Salernitana-Cosenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Giugliano-Picerno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Juventus-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Liverpool-Barnsley (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    21.00 Siviglia-Celta (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.10 PSG-Paris FC (Coppa di Francia) - COMO TV

  • LA CREMONESE HA MAI BATTUTO LA JUVE?

    La partita di questa sera è l'incontro numero 25 tra Juventus e Cremonese. I bianconeri sono di gran lunga avanti per quanto riguarda i precedenti, con ben 17 successi su 24.

    Oltre a 6 pareggi, c'è anche un successo della Cremonese, arrivato ben prima del girone unico: più di un secolo fa, nel 1923, la squadra lombarda ebbe la meglio sulla Juventus per 1-0 all'interno della Prima Divisione.

    A siglare la rete decisiva fu Ercole Bodini.

