Dove vedere Juventus-Benfica mercoledì in tv: ultima partita per i bianconeri tra playoff e ottavi, diretta alle 21:00

Juventus vs Benfica

La Juventus ospita il Benfica il 29 gennaio, in palio ottavi o playoff di Champions: scelto il canale dove vedere l'ultima partita in tv e streaming.

Virtualmente fuori dagli ottavi di Champions, la Juventus ci spera comunque ancora. Nell'ultimo turno del girone di scena mercoledì 29 gennaio, la squadra di Thiago Motta proverà a battere il Benfica e sperare in diversi risultati positivi da parte delle squadre attualmente più avanti in classifica così da evitare gli spareggi.

Con i playoff già assicurati, la Juventus ospita il Benfica a pochi giorni dalla sconfitta subita in rimonta contro il Napoli, consapevole di doversi risollevare subito per il morale e l'annata, anche se arriveranno solamente gli spareggi e non direttamente gli ottavi. Ottavi ai quali sono invece vicine Atalanta, Inter e Milan.

Nonostante l'annata altalenante, i tifosi della Juventus non hanno dubbi: seguiranno la squadra in diretta tv e streaming nella serata del 29 gennaio. La partita contro il Benfica comincerà alle 21:00.