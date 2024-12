Dove vedere Juventus-Manchester City in tv mercoledì: partita anche gratis dalle 21:00

Sky, Prime, TV8, NOW? Come guardare la partita della Juve contro il City di Guardiola nella serata di mercoledì 11 dicembre.

Ora non si può più sbagliare. Sesta partita dei gironi di Champions e prime certezze in vista della fase ad eliminazione diretta, tra qualificazione agli ottavi, agli spareggi o eliminazione totale dall'Europa fino alla prossima stagione. Juventus e Manchester City lo sanno.

Cinque partite e otto punti a testa per City e Juventus, non proprio esaltanti in questa prima parte di Champions League. Bianconeri e team Guardiola sono in piena lotta per avanzare, ma per accedere direttamente agli ottavi servirà vincere e basta.

Una grande occasione per la Juventus, un modo per provare a rinascere per un Manchester City che pian piano sta provando ad alzarsi dopo diversi risultati negativi in fila. Grande attesa per la partita dello Stadium di mercoledì, disponibile in diretta tv e streaming anche gratis.