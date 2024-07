Dove vedere l'Italia U19 oggi contro l'Ucraina: diretta tv e streaming gratis dell'ultima partita del girone

Già qualificata alle semifinali dell'Europeo Under 19, l'Italia di Corradi chiude il girone A sfidando l'Ucraina.

Ininfluente in termini di qualificazione e primo posto, l'Italia gioca la terza e ultima partita del girone A degli Europei Under 19 per continuare ad acquisire fiducia e prepararsi alle semifinali del torneo. Reduci dagi successi contro Norvegia e Irlanda del Nord, gli azzurri sfidano l'Ucraina, quest'ultima sì a caccia di un pass per il turno successivo.

Campione d'Europa in carica in virtù del torneo conquistato a Malta nel 2023, l'Italia di Camarda, Pafundi e Zeroli conta di confermarsi sul tetto del continente anche in Irlanda del Nord. Per farlo, dopo aver sfidato l'Ucraina, servirà vincere altre due gare.

Italia-Ucraina, match che chiude il girone, si gioca questa sera - domenica 21 luglio 2024 - alle ore 20:00 in quel di Larne, Irlanda del Nord.