Dove vedere Italia-Svizzera a Roma: i maxischermi nelle varie zone della città per gli Europei 2024

Ogni Europeo e Mondiale a cui partecipa l'Italia è soprattutto condivisione. Non solo i consueti tifosi, ma anche milioni di spettatori poco avvezzia al calcio che durante le grandi competizioni decidono di seguire la Nazionale in spiaggia, in città, nei vari maxi-schermi in giro per il paese.

Arrivata agli ottavi, dove affronterà la Svizzera, l'Italia sarà seguita da milioni di persone non solo nelle proprie abitazioni, ma anche nelle piazze e nei luoghi in cui sono stati preparati i maxi-schermi, così che centinaia di fans possano condividere la propria passione verso la rappresentativa azzurra.

Come ovvio, anche nelle varie zone di Roma saranno diversi gli schermi all'aperto con cui seguire gli ottavi contro la Svizzera: in svariati punti della Capitale i tifosi dell'Italia potranno vedere la gara degli Europei dal vivo.