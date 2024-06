Dove vedere Italia-Spagna oggi in tv: stasera diretta degli Europei anche gratis e in chiaro

Dopo la vittoria all'esordio contro l'Albania, l'Italia affronta ora la Spagna per provare a strappare il pass per gli ottavi di finale degli Europei.

Battuta l'Albania per 2-1, l'Italia affronta ora nel secondo turno degli Europei tedeschi la Spagna, anch'essa vincitrice nel primo incontro del girone B (contro la Croazia). Dopo il pari tra Albania e Croazia, la partita tra azzurri e Roja può determinare le prime qualificazioni gli ottavi.

Se l'Italia pareggia contro la Spagna è qualificata direttamente agli ottavi, in attesa di determinare in che posizione. Un successo contro la Roja porterebbe invece gli azzurri ad essere certi di primo o secondo posto, ma non ancora di essere capolista.

Con una sconfitta per l'Italia cambierebbe poco, considerando che per accedere agli ottavi come seconda o terza sarà comunque importante la partita contro la Croazia.