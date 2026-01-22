Pubblicità
GOAL

Dove vedere Inter-Pisa oggi in tv: si apre il 22esimo turno, diretta stasera alle 20:45

Inter contro Pisa a San Siro, come guardare il match di questa sera? La programmazione della partita che apre la nuova giornata di Serie A.

  • INTER-PISA STASERA GRATIS?

    Per vedere Inter-Pisa di questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento, mentre la diretta tv e streaming non è disponibile gratis.

    Alcune partite di Dazn sono disponibili solo registrandosi all'app o al sito ufficiale, ma non è il caso della partita tra Inter e Pisa che apre, questa sera, il 22esimo turno di Serie A.

  • INTER-PISA DOVE VEDERLA IN TV

    Inter-Pisa è disponibile in diretta tv e streaming esclusivamente su Dazn, tramite il sito ufficiale o l'app.

    La gara di San Siro è comunque presente anche su Sky al canale numero 214 (Dazn 1), ma solamente per chi ha attivato il servizio zona Dazn.

    Alle 20:45 al via la gara, ma la diretta dell'evento comincerà prima con interviste e approfondimenti, previsti anche al termine (dalle 22:40 circa in avanti).

  • LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV

    20.00 Auxerre-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    20.30 St. Pauli-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

    20.30 Carrarese-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.30 Triestina-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.30 Giugliano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.45 Inter-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Standard Liegi-Gent (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Levante-Elche (Liga) - DAZN

  • IL PISA HA MAI VINTO A SAN SIRO?

    Inter-Pisa di questa sera è la 30esima partita tra le due squadre. All'andata la squadra di Chivu ha espugnato la città toscana per 2-0, il sesto successo consecutivo, con il penultimo andato in scena nel 1990/1991.

    Il Pisa ha battuto sei volte l'Inter a fronte di quindici successi dei meneghini, con otto pareggi a completare i dati dei precedenti.

    In due occasioni il Pisa è riuscito a espugnare San Siro: nel 1983 (0-1) e nel 1924 (1-2, nella Prima Divisione).

