AFP
Dove vedere Inter-Pisa oggi in tv: si apre il 22esimo turno, diretta stasera alle 20:45
Pubblicità
INTER-PISA STASERA GRATIS?
Per vedere Inter-Pisa di questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento, mentre la diretta tv e streaming non è disponibile gratis.
Alcune partite di Dazn sono disponibili solo registrandosi all'app o al sito ufficiale, ma non è il caso della partita tra Inter e Pisa che apre, questa sera, il 22esimo turno di Serie A.
INTER-PISA DOVE VEDERLA IN TV
Inter-Pisa è disponibile in diretta tv e streaming esclusivamente su Dazn, tramite il sito ufficiale o l'app.
La gara di San Siro è comunque presente anche su Sky al canale numero 214 (Dazn 1), ma solamente per chi ha attivato il servizio zona Dazn.
Alle 20:45 al via la gara, ma la diretta dell'evento comincerà prima con interviste e approfondimenti, previsti anche al termine (dalle 22:40 circa in avanti).
- PubblicitàPubblicità
LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV
20.00 Auxerre-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 St. Pauli-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
20.30 Carrarese-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Triestina-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Giugliano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Inter-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Standard Liegi-Gent (Campionato belga) - DAZN
21.00 Levante-Elche (Liga) - DAZN
IL PISA HA MAI VINTO A SAN SIRO?
Inter-Pisa di questa sera è la 30esima partita tra le due squadre. All'andata la squadra di Chivu ha espugnato la città toscana per 2-0, il sesto successo consecutivo, con il penultimo andato in scena nel 1990/1991.
Il Pisa ha battuto sei volte l'Inter a fronte di quindici successi dei meneghini, con otto pareggi a completare i dati dei precedenti.
In due occasioni il Pisa è riuscito a espugnare San Siro: nel 1983 (0-1) e nel 1924 (1-2, nella Prima Divisione).
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità