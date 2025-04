Dove vedere Inter-Milan di Coppa Italia oggi: il Derby che vale la finale è arrivato

Derby tra Milan e Inter alle 21:00, in palio la finalissima di Coppa Italia: come il resto del torneo la semifinale è in diretta su Mediaset.

Tra rinvii di campionato, polemiche per gli stessi e un calendario sempre più intasato in questa metà primavera, Inter-Milan di Coppa Italia è arrivata. Alle 21:00 di oggi, infatti, si gioca la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Milan e Inter per definire la prima finalista del torneo, con Bologna ed Empoli avversarie giovedì per chiudere il quadro delle ultime due squadre rimaste. Come tutta la Coppa Italia, anche Inter-Milan di questa sera, il Derby, si può vedere in diretta in chiaro: su Mediaset, via tv o streaming, la stracittadina di San Siro (1-1 all'andata) è disponibile per la visione gratis, che si preannuncia come la partita più vista dell'intera stagione sportiva. L'articolo prosegue qui sotto