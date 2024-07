Dove vedere Inter-Lugano oggi in diretta tv e streaming: prima amichevole di luglio 2024 per i Campioni d'Italia

L'Inter di Simone Inzaghi gioca la prima amichevole di luglio: comincia la preparazione estiva verso l'esordio in campionato contro il Genoa.

Due mesi dopo la vittoria dello Scudetto ricomincia la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. Per vedere i nerazzurri all'opera in campionato serviranno ancora alcune settimane, ma intanto la squadra meneghina comincia il proprio ciclo di amichevoli estivi.

Primo incontro dell'estate 2024, come già capitato in passato, è il match contro il Lugano. La squadra elvetica, infatti, è la prima avversaria dell'Inter nella giornata di oggi 17 luglio: per Inzaghi ci sarà dunque la possibilità di vedere all'opera nuovi innesti come Taremi, attaccante iraniano arrivato a costo zero qualche giorno fa.

La partita contro il Lugano è di scena stasera al al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile alle ore 18:30: un match a porte chiuse dunque, in cui l'Inter comincerà il cammino verso l'esordio contro il Genoa ad agosto.