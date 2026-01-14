Getty Images
Dove vedere Inter-Lecce oggi in tv: le info sul sul recupero di Serie A a San Siro
INTER-LECCE DI STASERA È GRATIS?
Nonostante Dazn proponga alcune partite di Serie A anche per i non abbonati, semplicemente registrandosi al sito o all'app ufficiale, la gara di questa sera tra Inter e Lecce non è disponibile in chiaro e gratis.
Per seguire Inter-Lecce di oggi occorre avere un abbonamento a Dazn o aver sottoscritto zona Dazn.
IL CANALE SKY PER INTER-LECCE
Non essendo tra le partite in co-esclusiva su Sky, Inter-Lecce si può guardare in diretta tv e streaming solamente per chi ha sottoscritto il servizio denominato zona Dazn.
In questo modo il match di Serie A di scena a San Siro alle 20:45 è disponibile live sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1. Il canale non è disponibile via app o in streaming, ma solamente sul satellite e in tv.
LA GUIDA TV DI OGGI, NON SONO INTER-LECCE
18.30 Napoli-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Wolfsburg-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Al Ahli-Al Taawoon (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
19.45 Fafe-Braga (Taça de Portugal) - COMO TV
20.30 Colonia-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW
20.45 Inter-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Falkirk-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Nigeria-Marocco (Semifinale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
21.45 Porto-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV
