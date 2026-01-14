Dove vedere Inter-Lecce oggi in tv: le info sul sul recupero di Serie A a San Siro

Non essendo tra le partite in co-esclusiva su Sky, Inter-Lecce si può guardare in diretta tv e streaming solamente per chi ha sottoscritto il servizio denominato zona Dazn.

In questo modo il match di Serie A di scena a San Siro alle 20:45 è disponibile live sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1. Il canale non è disponibile via app o in streaming, ma solamente sul satellite e in tv.