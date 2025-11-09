Pubblicità
Lautaro Inter Lazio Serie AGetty Images
GOAL

Dove vedere Inter-Lazio oggi in tv: a San Siro si chiude l'11esimo turno e la domenica di Serie A, i canali per seguirla stasera

Dopo i pareggi di Juventus e Milan la domenica vede in campo l'Inter di Chivu: a Milano, questa sera, arriva la Lazio di Sarri.

Tocca a Inter e Lazio, tra le luci di San Siro, chiudere l'undicesimo turno di Serie A, la domenica calcistica e il campionato pre-sosta. A Milano il big match tra il team di Chivu, reduce dal successo di Champions League contro il Kairat, e gli ospiti di Sarri, in ripresa dopo un avvio deludente.

L'Inter vuole staccare il Milan e la Juventus dopo che entrambe sono state fermate sul pareggio, soprattutto in vista di un dodicesimo turno infuocato: dopo la sosta la Milano calcistica vivrà il primo Derby stagionale. Ottava in classifica con nove punti nelle ultime cinque partite, la Lazio può agganciare il Como e rilanciarsi definitivamente in caso di successo esterno: per i biancocelesti può essere la svolta stagionale.

Una partita notevole quella prevista questa sera, disponibile come di consueto in diretta tv e streaming.

  • INTER-LAZIO GRATIS IN TV STASERA?

    La partita di oggi tra Inter e Lazio non è tra quelle visibili in chiaro e gratis su Dazn. 

    Anche in questa stagione l'emittente trasmette diverse gare anche per i non abbonati, ma non è il caso del match odierno di San Siro.

  • COME VEDERE INTER-LAZIO IN TV E STREAMING

    Gli abbonati a DAZN possono guardare la partita Inter-Lazio in diretta tv e streaming nella serata odierna.

    Dalle 20:45 via alla partita di San Siro, disponibile tramite app e sito di Dazn, sia in tv che in streaming. Prima della sfida i consueti approfondimenti dallo studio e dallo stadio, nonchè le interviste a giocatori, allenatori e dirigenti che si svolgeranno anche dopo il triplice fischio.

    Sarà l'ultima partita dell'undicesimo turno, con la Serie A che andrà in sosta subito dopo per permettere la disputa delle partite tra le Nazionali.

    Chi ha attivato Zona DAZN può seguire la partita dell'Inter anche su Sky e in particolare sul canale numero 214, ovvero 'DAZN 1'.

  • LE PARTITE DI STASERA IN TV

    19.30 Eintracht Francoforte-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

    20.00 Go Ahead Eagles-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

    20.30 Foggia-Benevento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Ternana-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Boca Juniors-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

    20.30 Genoa-Parma (Serie A femminile) - DAZN

    20.45 Inter-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lione-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Celta-Barcellona (Liga) - DAZN

    21.30 Benfica-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN

  • I PRECEDENTI: CHI HA VINTO TRA INTER E LAZIO

    • Ultima vittoria dell'Inter: 2-0, 25 febbraio 2025
    • Ultima vittoria della Lazio: 3-1, 26 agosto 2022 all'Olimpico (nel 2019 l'ultimo successo a San Siro, 1-0)
    • Ultimo pareggio: 2-2, 18 maggio 2025 (ultima gara ufficiale)
    • Vittorie totali Inter: 79
    • Vittorie totali Lazio: 48
    • Pareggi totali Lazio: 61
