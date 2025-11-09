Dove vedere Inter-Lazio oggi in tv: a San Siro si chiude l'11esimo turno e la domenica di Serie A, i canali per seguirla stasera

Tocca a Inter e Lazio, tra le luci di San Siro, chiudere l'undicesimo turno di Serie A, la domenica calcistica e il campionato pre-sosta. A Milano il big match tra il team di Chivu, reduce dal successo di Champions League contro il Kairat, e gli ospiti di Sarri, in ripresa dopo un avvio deludente.

L'Inter vuole staccare il Milan e la Juventus dopo che entrambe sono state fermate sul pareggio, soprattutto in vista di un dodicesimo turno infuocato: dopo la sosta la Milano calcistica vivrà il primo Derby stagionale. Ottava in classifica con nove punti nelle ultime cinque partite, la Lazio può agganciare il Como e rilanciarsi definitivamente in caso di successo esterno: per i biancocelesti può essere la svolta stagionale.

Una partita notevole quella prevista questa sera, disponibile come di consueto in diretta tv e streaming.