Dove vedere Inter-Lazio oggi gratis in tv e streaming: il canale della gara di stasera e chi affronta la vincente in semifinale di Coppa Italia

Inter vs Lazio

Inter e Lazio giocano il terzo quarto di finale in gara secca: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato. Dove vedere la partita.

Poco più di due mesi dopo il debordante 6-0 nerazzurro del campionato, Inter e Lazio si ritrovano di fronte in un'altra competizione: si gioca per i quarti di finale di Coppa Italia e in palio ci sono le semifinali.

Due formazioni su quattro hanno già raggiunto il prossimo turno: il Bologna e il Milan, che hanno eliminato rispettivamente l'Atalanta e la Roma. A chiudere il quadro dei quarti sarà Juventus-Empoli, in programma mercoledì sera.

In caso di parità al 90', Inter e Lazio non giocheranno altri due tempi da 30 minuti ciascuno: i tempi supplementari non sono infatti previsti e lasceranno spazio direttamente ai calci di rigore.