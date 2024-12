Dove vedere Fiorentina-Inter in tv oggi: stasera anche su Sky o solo su Dazn? Canale e palinsesto

Fiorentina vs Inter

Scontro ad alta quota tra la sorprendente Fiorentina di Palladino e l'Inter Campione d'Italia: dove guardare la partita in tv e streaming alle 18:00.

Big match domenicale al Franchi. La Fiorentina di Palladino, autrice di un campionato da urlo fin qui, ospita l'Inter Campione d'Italia in carica per provare ad alzare ulteriormente l'asticella delle proprie ambizioni stagionali.

Fiorentina-Inter si gioca oggi alle 18:00 e vedrà due squadre appaiate in classifica a 28 punti, in piena lotta per i maggiori traguardi della Serie A 2024/2025.

In un Franchi infuocato, Palladino e Inzaghi provano ad ottenere tre punti di platino per iniziare al meglio dicembre. Praticamente un anno, 28 gennaio 2024, l'ultimo incontro a Firenze con la vittoria esterna dell'Inter per 1-0.