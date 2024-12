Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming

Inter vs Atalanta

Inter e Atalanta si affrontano nella semifinale di Supercoppa italiana: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

In quel di Riyad si apre il 2025 del calcio italiano con la final four della Supercoppa italiana. In Arabia Saudita si assegna, dunque, il primo trofeo della stagione.

Ad aprire la danze sarà la sfida tra Inter e Atalanta, ovvero i campioni d'Italia in carica contro la finalista perdente dell'ultima edizione della Coppa Italia.

La vincente del confronto accederà alla finalissima da contendere ad una tra Juventus e Milan, ossia le protagoniste dell'altra semifinale.

Tutto su Inter-Atalanta: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.