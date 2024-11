Dove vedere Inter-Arsenal in tv oggi: la sfida di stasera si potrà guardare anche in streaming gratis

Inter e Arsenal si sfidano a San Siro per la quarta giornata del girone di Champions League: la gara si potrà vedere anche gratuitamente.

Un pareggio all'esordio contro il Manchester City, quindi due vittorie contro la Stella Rossa e lo Young Boys: l'Inter ha iniziato benissimo il proprio percorso nel nuovo girone unico della Champions League, collezionando 7 punti nelle prime 3 giornate.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà ora vedersela con l'Arsenal, avversario che come i nerazzurri non ha ancora perso e non ha ancora subito una rete. Anche gli inglesi hanno 7 punti e sono in pienissima corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League.

Si gioca per la quarta giornata del girone di Champions League, arrivato dunque a metà del percorso. La gara tra Inter e Arsenal non è dunque ancora decisiva in ottica qualificazione, ma decisamente importante.