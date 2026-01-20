Dove vedere Inter-Arsenal stasera in tv: tre canali in diretta per la Champions di oggi

Sono tre i canali disponibili si Sky, Sky Go e NOW per guardare Inter-Arsenal delle ore 21:00 in live streaming o diretta tv.

Il principale canale per la partita odierna dell'Inter è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio, ma il match contro l'Arsenal è disponibile anche sui numeri 214 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv che supporta la risoluzione 4K) e 252 (Sky Sport).

La sfida dell'Inter è in contemporanea con quella del Napoli, impegnata in Danimarca e in particolare a Copenaghen.