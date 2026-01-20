AFP
Dove vedere Inter-Arsenal stasera in tv: tre canali in diretta per la Champions di oggi
Pubblicità
NIENTE DIRETTA IN CHIARO
Solamente tramite Sky e NOW in tv e Sky Go o NOW in streaming è possibile guardare la partita di stasera tra Inter ed Arsenal.
Inter-Arsenal non ha infatti una trasmissione in chiaro per tutti, considerando che la maggior parte delle gare di Champions è disponibile gratis solamente quando non coinvolge le squadre italiane.
DOVE GUARDARE INTER-ARSENAL SU SKY E NOW
Sono tre i canali disponibili si Sky, Sky Go e NOW per guardare Inter-Arsenal delle ore 21:00 in live streaming o diretta tv.
Il principale canale per la partita odierna dell'Inter è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio, ma il match contro l'Arsenal è disponibile anche sui numeri 214 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv che supporta la risoluzione 4K) e 252 (Sky Sport).
La sfida dell'Inter è in contemporanea con quella del Napoli, impegnata in Danimarca e in particolare a Copenaghen.
- PubblicitàPubblicità
A CHE ORA PARTE LA DIRETTA
Inter-Arsenal è disponibile in diretta diverso tempo prima del calcio d'inizio, con approfondimenti e interviste dagli studi di Sky e direttamente da San Siro.
La partita effettiva parte alle 21:00 e termina intorno alle 22:40, con ulteriori interviste e discussioni su Inter-Arsenal che andranno avanti oltre le 23:30.
LA GUIDA TV DI OGGI: LE PARTITE DI CHAMPIONS
18.45 Bodo/Glimt-Manchester City - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Arsenal - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Copenhagen-Napoli - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Real Madrid-Monaco - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Sporting-PSG - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Tottenham-Borussia Dortmund - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Villarreal-Ajax - SKY SPORT (canale 258) e NOW
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità