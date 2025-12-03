Pubblicità
FC Internazionale v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dove vedere Inter-Venezia oggi in tv: Coppa Italia gratis, stasera è in chiaro per tutti

Stasera l'Inter sfida il Venezia nell'ultima partita del mercoledì di Coppa Italia: match degli ottavi sulle reti Mediaset in diretta tv e streaming, si gioca alle ore 21:00.

  • INTER-VENEZIA IN TV GRATIS STASERA

    Dopo Juventus-Udinese, Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari, anche Inter-Venezia di questa sera è disponibile in diretta tv e streaming gratis.

    Tramite Mediaset, infatti, la Coppa Italia è disponibile in chiaro per chiunque, anche senza un abbonamento a pagamento.

    Con il match di San Siro si chiude il mercoledì di Coppa Italia, ma il torneo si gioca anche domani con Bologna-Parma e Lazio-Milan, in attesa che il quadro degli ottavi venga completato a gennaio.

  • IL CANALE DI JUVE-VENEZIA IN TV

    Italia 1, al sesto canale del digitale terrestre, trasmette in diretta tv la partita di questa sera tra Inter e Venezia. La gara di Coppa Italia, inoltre, è disponibile sul canale 106 di Sky per chi utilizza il decoder.

    Il prepartita su Italia 1 comincia dopo le 20:00, mentre alle 21:00 si gioca il match in gara unica. In questa fase, gli ottavi, non è prevista una partita di ritorno, ragion per cui in caso di pareggio al 90' si tireranno i rigori.

    Dopo la sfida del Meazza ci saranno analisi, approfondimenti e interviste con tutti i protagonisti di Inter e Venezia.

  • COME GUARDARE INTER-VENEZIA IN STREAMING

    • Sito Sport Mediaset
    • Sito Mediaset Infinity
    • App Mediaset Infinity

    Tramite il sito di Sport Mediaset è possibile guardare Inter-Venezia in chiaro senza l'utilizzo di alcun abbonamento, nè registrandosi o inserendo le proprie credenziali.

    Il match di oggi è comunque disponibile anche su Mediaset Infinity, accedendo alle dirette e in particolare a Italia 1.

    Con Infinity, a differenza del sito di Sport Mediaset, è necessario registrarsi via sito/app per guardare la partita di Coppa Italia e tutta la programmazione dell'emittente. Qualora la registrazione sia già stata effettuata in precedenza, basta inserire le proprie credenziali per guardare Inter-Venezia live.

  • NON SOLO L'INTER, LE PARTITE DI OGGI IN TV

    19.00 Athletic-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.30 Arsenal-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

    20.30 Brighton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.30 Burnley-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Wolverhampton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    20.45 Union Berlino-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX, NOW e ONEFOOTBALL

    20.45 Amburgo-Holstein Kiel (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

    20.45 Dundee United-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV

    21.00 Inter-Venezia (Coppa Italia) - ITALIA 1

    21.15 Liverpool-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.15 Leeds-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    Bologna/Parma vs Lazio/Milan 

    Atalanta vs Juventus

    Inter/Venezia vs Roma/Torino

    Napoli/Cagliari vs Fiorentina/Como

