Dove vedere Inter-Venezia oggi in tv: Coppa Italia gratis, stasera è in chiaro per tutti

Dopo Juventus-Udinese, Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari, anche Inter-Venezia di questa sera è disponibile in diretta tv e streaming gratis.

Tramite Mediaset, infatti, la Coppa Italia è disponibile in chiaro per chiunque, anche senza un abbonamento a pagamento.

Con il match di San Siro si chiude il mercoledì di Coppa Italia, ma il torneo si gioca anche domani con Bologna-Parma e Lazio-Milan, in attesa che il quadro degli ottavi venga completato a gennaio.