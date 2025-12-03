Getty Images Sport
Dove vedere Inter-Venezia oggi in tv: Coppa Italia gratis, stasera è in chiaro per tutti
INTER-VENEZIA IN TV GRATIS STASERA
Dopo Juventus-Udinese, Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari, anche Inter-Venezia di questa sera è disponibile in diretta tv e streaming gratis.
Tramite Mediaset, infatti, la Coppa Italia è disponibile in chiaro per chiunque, anche senza un abbonamento a pagamento.
Con il match di San Siro si chiude il mercoledì di Coppa Italia, ma il torneo si gioca anche domani con Bologna-Parma e Lazio-Milan, in attesa che il quadro degli ottavi venga completato a gennaio.
IL CANALE DI JUVE-VENEZIA IN TV
Italia 1, al sesto canale del digitale terrestre, trasmette in diretta tv la partita di questa sera tra Inter e Venezia. La gara di Coppa Italia, inoltre, è disponibile sul canale 106 di Sky per chi utilizza il decoder.
Il prepartita su Italia 1 comincia dopo le 20:00, mentre alle 21:00 si gioca il match in gara unica. In questa fase, gli ottavi, non è prevista una partita di ritorno, ragion per cui in caso di pareggio al 90' si tireranno i rigori.
Dopo la sfida del Meazza ci saranno analisi, approfondimenti e interviste con tutti i protagonisti di Inter e Venezia.
COME GUARDARE INTER-VENEZIA IN STREAMING
- Sito Sport Mediaset
- Sito Mediaset Infinity
- App Mediaset Infinity
Tramite il sito di Sport Mediaset è possibile guardare Inter-Venezia in chiaro senza l'utilizzo di alcun abbonamento, nè registrandosi o inserendo le proprie credenziali.
Il match di oggi è comunque disponibile anche su Mediaset Infinity, accedendo alle dirette e in particolare a Italia 1.
Con Infinity, a differenza del sito di Sport Mediaset, è necessario registrarsi via sito/app per guardare la partita di Coppa Italia e tutta la programmazione dell'emittente. Qualora la registrazione sia già stata effettuata in precedenza, basta inserire le proprie credenziali per guardare Inter-Venezia live.
NON SOLO L'INTER, LE PARTITE DI OGGI IN TV
19.00 Athletic-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Arsenal-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
20.30 Brighton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Burnley-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Wolverhampton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Union Berlino-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX, NOW e ONEFOOTBALL
20.45 Amburgo-Holstein Kiel (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL
20.45 Dundee United-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Inter-Venezia (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.15 Liverpool-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.15 Leeds-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
IL TABELLONE DI COPPA ITALIA
Bologna/Parma vs Lazio/Milan
Atalanta vs Juventus
Inter/Venezia vs Roma/Torino
Napoli/Cagliari vs Fiorentina/Como
