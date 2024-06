Dove vedere Inghilterra-Slovenia oggi in tv: stasera diretta anche gratis della partita che vale il primo posto

Qualificata agli ottavi, l'Inghilterra cerca ora di ottenere il primo posto nel girone C. Dall'altra parte c'è una Slovenia pronta a fare la storia.

Come di consueto data da milioni di tifosi come favorita per un grande torneo, l'Inghilterra ha per ora tradito le attese. Quattro punti nei primi due match di Euro 2024 e soli due goal segnati per i vice-Campioni d'Europa, che nella sfida di stasera proveranno a raggiungere gli ottavi da primi della classe.

Nella partita di oggi, di scena alle 21:00, l'Inghilterra dovrà affrontare l'ostica Slovenia, reduce da due pareggi per 1-1 contro Danimarca e Serbia, ma raggiunta da Mitrovic e compagni solamente negli ultimi minuti della seconda sfida.

Già matematicamente qualificata agli ottavi, l'Inghilterra proverà a conquistare il primo posto, ma anche in caso di sconfitta contro la Slovenia passerà comunque al turno successivo come seconda o terza del gruppo C.