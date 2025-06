Inghilterra e Olanda si contendo il pass per la finale degli Europei Under 21: come vedere la partita in diretta alle 18:00, gratis e in chiaro.

L'Europeo Under 21, che mette in mostra alcuni dei talenti più interessanti del panorama calcistico, è arrivato alle fasi conclusive. Sono quattro le squadre rimaste in gioco, con due di queste che staccheranno il pass per la finale di sabato 28 giugno, con calcio d'inizio alle 21:00 a Bratislava. La prima delle due semifinali verrà disputata da Inghilterra e Olanda: la sfida sarà visibile gratis in diretta tv e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto