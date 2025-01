Dove vedere il recupero Como-Milan oggi in tv: Sky, NOW o DAZN? Canale e diretta streaming

Como-Milan di oggi in diretta tv e streaming: dove e come vedere il recupero di Serie A.

Per rimettere in pari il calendario di Serie A, modificato in base alla Final Four della Supercoppa Italiana appena andata in archivio, oltre ad Atalanta-Juventus l'altro recupero della diciannovesima giornata in programma oggi è Como-Milan.

Lariani e rossoneri avrebbero dovuto affrontarsi tra il 4 e il 5 gennaio, ma gli impegni in Arabia del Diavolo (vincitore del trofeo) hanno comportato il rinvio della partita: le squadre di Fabregas e Conceicao, all'appuntamento, si presentano reduci dagli 1-1 ottenuti nel weekend rispettivamente contro Lazio e Cagliari.

Di seguito, tutte le info su come e dove vedere il recupero di oggi Como-Milan in diretta tv e streaming.