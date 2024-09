Dove vedere Igea Virtus-Reggina oggi in tv gratis: diretta anche in streaming, non solo in Calabria, della prima giornata di Serie D

Alle 16:00 di oggi, domenica 8 settembre, comincia il campionato della Reggina: tifosi pronti a seguire il torneo di Serie D 2024/2025.

Parte l'assalto della Reggina alla Serie C e ai professionisti. In trasferta, sul campo dell'Igea Virtus, la squadra calabrese dà il via alla propria stagione 2024/2025, quella che i tifosi sperano possa portare nuovamente alla terza serie.

Guidata da Rosario Pergolizzi, la Reggina tenterà l'assalto alla Serie C dopo il quarto posto nello stesso campionato e il k.o nella finale playoff. Nel 2022/2023 il club calabrese ha giocato in Serie B, per poi affondare tra i dilettanti e recuperare solo di recente il marchio Reggina, in seguito alla scorsa annata disputata con il nome di La Fenice Amaranto ASD.

L'Igea Virtus spera di rimanere in Serie D e magari essere la sorpresa del girone dopo aver chiuso lo scorso campionato al decimo posto, il primo dopo la promozione dal torneo di Eccellenza.