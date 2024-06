Canale e guida tv di tutte le partite odierne di Euro 2024: chi trasmette i match degli Europei di calcio, sulla Rai in chiaro e su Sky.

A tre anni dal successo dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra, è di nuovo ora degli Europei. In Germania, paese ospitante del torneo 2024, la squadra di Spalletti prova a difendere il titolo conquistato nel 2021.

24 squadre al via, con 16 che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta e via via fino alla finalissima che decreterà la squadra Campione d'Europa per il 2024.

Un Europeo da vivere anche in diretta tv e streaming, giorno dopo giorno.