Dove vedere Germania-Svizzera oggi in tv: stasera diretta anche in chiaro del match che chiude il gruppo A

Si chiude il gruppo A con la sfida tra i padroni di casa della Germania, già qualificati, e la Svizzera.

Ultima gara del girone A per Germania e Svizzera. I padroni di casa guidano il gruppo con due partite su due, decisi ad ottenere il primo posto dopo l'accesso certo agli ottavi.

Davanti, però, una squadra elvetica che proverà a scavalcare il team tedesco e continuare nel torneo da capolista.

In contemporanea si gioca anche la sfida tra Scozia e Ungheria, con entrambe che potrebbero qualificarsi agli ottavi di finale: la prima come seconda, mentre la squadra di Rossi eventualmente come una delle migliori quattro terze degli Europei.