Dove vedere Genoa-Inter oggi, DAZN e canale Zona DAZN su Sky: chi trasmette la prima partita del 2024/25

Parte la Serie A, al via con la partita tra Inter e Genoa: dove guardare in diretta tv e streaming il match del Ferraris stasera.

Dopo tre mesi di attesa, riecco il campionato di Serie A. I Campioni in carica dell'Inter sono a Genova, per affrontare il Genoa di Gilardino che in pochi giorni ha perso sia Retegui che Gudmundsson, ceduti rispettivamente ad Atalanta e Fiorentina.

Genoa-Inter apre la A 2024/2025, che vede i nerazzurri guidati da SImone Inzaghi ancora una volta in prima fila per conquistare lo Scudetto. La squadra ligure ha sorpeso nell'ultimo torneo e nonostante le due importanti cessioni vuole contnuare a stupire anche nella nuova stagione.

Riparte la lunga stagione di Serie A, che come di consueto si chiuderà in primavera con l'elezione della squadra vincitrice. Sarà nuovamente l'Inter? Non resta che aspettare. Intanto, via alla partita contro il Genoa.