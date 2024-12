Dove vedere Gattuso e Hajduk Spalato-Rijeka: Sportitalia, Mola, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Scontro al vertice tra la squadra di Gattuso e il Rijeka al Poljud, entrambe in vetta, nel 17° turno: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Hajduk Spalato e Rijeka si preparano ad affrontarsi allo Stadion Poljud nella 17ª giornata della 1. HNL, il massimo campionato croato. Le due squadre condividono la vetta della classifica, a quota 32, e si giocano proprio nello scontro diretto il primato in solitaria. L'Hajduk Split si presenta a questa sfida per riscattare il KO nell'ultimo turno. Dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria per 1-0, ha subito una sconfitta contro il Gorica con lo stesso risultato. Dall'altra parte, il Rijeka ha approfittato del passo falso degli uomini di Gennaro Gattuso riagguantando la vetta grazie al successo in casa del Sibenik. L'articolo prosegue qui sotto Nonostante questo passo falso, il rendimento casalingo è solido: ha conquistato 22 punti su 24 disponibili nelle ultime 8 partite allo Stadion Poljud, senza sconfitte. Storicamente, gli scontri diretti giocati a Spalato vedono un bilancio favorevole al Rijeka, che ha vinto 6 degli ultimi 9 incontri, incluso il successo per 1-2 del 28 gennaio 2024, con reti di Obregon e Selahi per il Rijeka e di Pukstas segnò per l'Hajduk. L’ultimo confronto tra le due squadre, avvenuto il 29 settembre 2024, si è concluso con uno 0-0. Tutto su Hajduk Spalato-Rijeka: dalle formazioni, a dove poter vedere il big match del campionato croato in diretta tv e streaming.